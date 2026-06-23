Молодые нижегородские ученые-стипендиаты представили свои исследования

«Квантовый компьютер уже создан. Почему же мы до сих пор не видим квантовой революции в вычислениях? Потому что создать отдельные квантовые элементы — это только начало, — объяснил аспирант Павел Пикунов. — Мы хотим построить из них машину, которая поможет искать новые материалы, моделировать сложные молекулы, разрабатывать лекарства и решать задачи, которые раньше казались почти невероятными — задачи, которые для обычных компьютеров могут быть практически недоступны».