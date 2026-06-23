Молодые нижегородские ученые-стипендиаты представили свои исследования

23 июня в Нижегородском государственном университете имени Н. И. Лобачевского прошла встреча ректора Олега Трофимова с аспирантами — получателями стипендии Президента России. Встреча под девизом «Смелое будущее — наука молодых» собрала 17 талантливых исследователей, чьи разработки охватывают биологию, химию, физику, медицину, информатику и даже квантовые вычисления. О том, что стоит за этим успехом и как университет поддерживает молодую науку, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
Как отметил Олег Трофимов, в мае Университет Лобачевского подтвердил статус одного из ведущих исследовательских центров страны, попав топ-10 вузов России по числу получателей стипендии Президента. По его словам, 17 молодых ученых вуза стали победителями третьего конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ.
«Многие исследования реализуются в рамках стратегических направлений, которые заявлены и реализуются университетом в проекте “Приоритет-2030”, — пояснил ректор. — Это подчеркивает эффективность и преемственность научных школ, которые десятилетиями формировались в вузе».
Разработки в области агробиологии.
Темы исследований стипендиатов впечатляют разнообразием и актуальностью. Так, биологи представили работы, связанные с продовольственной безопасностью: изучение стрессовых сигналов у растений, разработка методов раннего выявления стресса для предотвращения потерь урожая.
Один из проектов — создание портативного прибора для измерения ассимиляции углекислого газа растениями.
«Главная задача — зафиксировать проблему до того, как появятся внешние признаки повреждений. Это напрямую работает на сохранение саженцев и урожая. Прибор определяет скорость ассимиляции — то есть поглощение углекислого газа растением. Это прямой показатель продуктивности. Он крайне просто устроен, дешев в производстве и износоустойчив. Его можно использовать в поле, в теплице, на станции экологического мониторинга — без сложного обслуживания», — рассказала аспирантка Елизавета Козлова.
По словам исследователя, у прибора нет прямых мировых аналогов. В планах — пойти дальше и научиться отслеживать состояние растений с помощью анализа их электрической активности.
«Итоговая цель — дать сельскому хозяйству и экологическому мониторингу простой, точный и массовый инструмент, который позволит растению самому “сообщать”, что ему нужно, а нам — слышать это без посредников», — добавила она.
Медицина будущего.
Медицинское направление представлено исследованиями врождённых заболеваний головного мозга, в том числе агенезии мозолистого тела. Молодые учёные изучают гены, мутации в которых приводят к тяжёлым патологиям развития — микроцефалии, эпилепсии, аутизму.
«Каждые 16 секунд в мире рождается ребенок с врожденными пороками развития центральной нервной системы. И почти в половине таких историй причина спрятана в одной крошечной “опечатке” в геноме — мутации. За моим исследованием стоят вполне конкретные дети и их родители, которые просто ждут ответа. Каждый ребёнок заслуживает права быть здоровым и счастливым», — поделилась аспирантка Анастасия Филатьева.
Новый подход к лечению.
Химики работают над новыми подходами к лечению онкологии. Аспирантка Галина Грибова создаёт платформу доставки лекарств на основе фотодинамической терапии — метода, использующего фотоактивные препараты, свет и кислород для уничтожения опухолевых клеток.
«Существующие методы терапии нередко сопровождаются тяжёлыми побочными эффектами, — пояснила она. — Мы предлагаем использовать специальный “очищающий” агент, который после лечения связывается с остатками препарата и ускоряет его выведение из организма. Это позволит снизить воздействие на здоровые органы».
В перспективе исследования аспирантки помогут сделать терапию рака более безопасной и эффективной.
Физика и квантовые технологии.
Физики ищут новые материалы для термоэлектрических преобразователей и солнечной энергетики. А математики строят модели гиппокампа — структуры мозга, отвечающей за память и пространственную ориентацию, чтобы в будущем помочь в диагностике и лечении заболеваний.
Отдельного внимания заслуживают работы в области квантовых вычислений.
«Квантовый компьютер уже создан. Почему же мы до сих пор не видим квантовой революции в вычислениях? Потому что создать отдельные квантовые элементы — это только начало, — объяснил аспирант Павел Пикунов. — Мы хотим построить из них машину, которая поможет искать новые материалы, моделировать сложные молекулы, разрабатывать лекарства и решать задачи, которые раньше казались почти невероятными — задачи, которые для обычных компьютеров могут быть практически недоступны».
Александра Борисова.