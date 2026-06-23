Советы офтальмолога по замедлению близорукости у школьников

О том, какие методы помогают замедлить прогрессирование заболевания, рассказала aif.ru врач‑офтальмолог Элина Лобан.
Сегодня специалисты используют несколько подходов, чтобы сдержать развитие миопии. Один из них — специальные очки с микролинзами в периферической зоне. Они сохраняют чёткость центрального зрения, одновременно создавая расфокусировку на краях сетчатки. Это подаёт глазу сигнал о достижении фокуса и помогает замедлить рост глазного яблока.
Схожим эффектом обладают мультифокальные контактные линзы. В их периферических зонах предусмотрена дополнительная плюсовая сила — она тоже создаёт нужную фокусировку и помогает тормозить развитие близорукости.
Ещё один вариант — ночные жёсткие газопроницаемые линзы. Их надевают на время сна: за ночь линза мягко изменяет форму роговицы. Утром её снимают, а эффект сохраняется в течение дня — зрение остаётся чётким без дополнительных средств коррекции.
В отдельных случаях врачи назначают низкодозированные капли атропина (0,01% или 0,05%). Препарат воздействует на оболочку глаза и помогает ограничить растяжение глазного яблока, сохраняя структуру коллагеновых волокон.
Полезно соблюдать правило «20‑20»: каждые 20 минут работы вблизи (за книгой или экраном) нужно переводить взгляд на объект в шести метрах от себя и задерживать его на 20 секунд. Кроме того, стоит выбирать гаджеты с большим экраном и держать их подальше от глаз — это снижает напряжение глазных мышц.
Врачи отмечают: универсального способа борьбы с прогрессирующей близорукостью нет. Чаще всего наилучший результат даёт сочетание нескольких методов — подбор оптимального варианта должен осуществляться индивидуально, после консультации со специалистом.