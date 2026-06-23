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Советы офтальмолога по замедлению близорукости у школьников

Близорукость (миопия) все чаще диагностируется у младших школьников — раньше она обычно появлялась лишь в подростковом возрасте. Чем раньше развивается нарушение, тем серьезнее могут быть последствия для зрения в будущем.

Источник: Recraft

О том, какие методы помогают замедлить прогрессирование заболевания, рассказала aif.ru врач‑офтальмолог Элина Лобан.

Сегодня специалисты используют несколько подходов, чтобы сдержать развитие миопии. Один из них — специальные очки с микролинзами в периферической зоне. Они сохраняют чёткость центрального зрения, одновременно создавая расфокусировку на краях сетчатки. Это подаёт глазу сигнал о достижении фокуса и помогает замедлить рост глазного яблока.

Схожим эффектом обладают мультифокальные контактные линзы. В их периферических зонах предусмотрена дополнительная плюсовая сила — она тоже создаёт нужную фокусировку и помогает тормозить развитие близорукости.

Ещё один вариант — ночные жёсткие газопроницаемые линзы. Их надевают на время сна: за ночь линза мягко изменяет форму роговицы. Утром её снимают, а эффект сохраняется в течение дня — зрение остаётся чётким без дополнительных средств коррекции.

В отдельных случаях врачи назначают низкодозированные капли атропина (0,01% или 0,05%). Препарат воздействует на оболочку глаза и помогает ограничить растяжение глазного яблока, сохраняя структуру коллагеновых волокон.

Не стоит забывать и о простых профилактических мерах. Детям важно проводить на улице не менее двух часов днём: солнечный свет стимулирует выработку дофамина, сдерживающего рост глаза.

Полезно соблюдать правило «20‑20»: каждые 20 минут работы вблизи (за книгой или экраном) нужно переводить взгляд на объект в шести метрах от себя и задерживать его на 20 секунд. Кроме того, стоит выбирать гаджеты с большим экраном и держать их подальше от глаз — это снижает напряжение глазных мышц.

Врачи отмечают: универсального способа борьбы с прогрессирующей близорукостью нет. Чаще всего наилучший результат даёт сочетание нескольких методов — подбор оптимального варианта должен осуществляться индивидуально, после консультации со специалистом.