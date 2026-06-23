Советы офтальмолога по замедлению близорукости у школьников

Полезно соблюдать правило «20‑20»: каждые 20 минут работы вблизи (за книгой или экраном) нужно переводить взгляд на объект в шести метрах от себя и задерживать его на 20 секунд. Кроме того, стоит выбирать гаджеты с большим экраном и держать их подальше от глаз — это снижает напряжение глазных мышц.