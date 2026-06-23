В Прикамье рассказали о получивших краевую поддержку проектах из сферы туризма

Туристический поток в Пермский край показывает ежегодный рост. При среднем показателе по России в 33%, в Прикамье он составляет 37%. Интерес к региону определяется не только существующими достопримечательностями, но и новыми точками притяжения для гостей. В 2025—2026 годах ими стали новый Пермский зоопарк и Пермская художественная галерея, которую федеральные туроператоры уже включили в свои туристические маршруты.