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В Мамоново разъярённый пассажир швырнул камень в лобовое стекло автобуса

Ущерб перевозчику оценили более чем в 150 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Мамоново пассажир устроил скандал в рейсовом автобусе, вышел на остановке и бросил камень в лобовое стекло. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

С заявлением в полицию обратился водитель. Мужчина рассказал, что один из пассажиров повредил транспорт и убежал. Участковые изучили записи с камер видеонаблюдения и вычислили дебошира. Им оказался 34-летний житель области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, а также арест на срок до трёх месяцев.

Под Калининградом мужчина отказался платить за проезд в автобусе, ударил кондуктора, разбил стекло двери и распылил дезодорант в сторону пассажиров.

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