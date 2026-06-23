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Воронежские медучреждения получили ложные сообщения о минировании 23 июня

Там прошла экстренная проверка из-за анонимных звонков.

Источник: Комсомольская правда

23 июня в медицинские учреждения Воронежа во вторник поступили анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Информация о минировании не подтвердилась.

По данным пресс-службы правительства региона, отдельные руководители больниц приняли решение о временной эвакуации персонала и пациентов в целях безопасности. Специалисты экстренных служб незамедлительно приступили к проверке зданий.

— Оперативные службы провели все необходимые проверки. Угроза не подтвердилась, — сообщили в правительстве.

В настоящее время все медучреждения работают в штатном режиме.

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