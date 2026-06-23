RP: создание постоянной базы США обойдется Польше более чем в 3 млрд долларов

Это, согласно статье, означает как начало официальных переговоров с американской администрацией, так и подготовку польского предложения. В документе должно быть определено местоположение будущей базы и дана оценка затрат на инфраструктуру и логистическую поддержку, которые Польша должна будет обеспечить американской стороне.
Оба города имеют развитую транспортную инфраструктуру и аэропорты, что важно для американской стороны.
Но, в отличие от текущих ротационных военных миссий США в Польше, на новую базу американские солдаты прибудут со своими семьями. То есть необходимо будет создать инфраструктуру примерно для 25 тыс. человек. Речь идет не только о казармах и военных объектах, но и о жилье, школах, объектах обслуживания и транспортной инфраструктуре.
Министерство обороны Польши уточнило, что сейчас на территории страны дислоцируется около 6 тыс. американских военных, выполняющих «задачи постоянного характера». Кроме того, еще несколько тысяч военнослужащих США находятся в стране на ротационной основе.
Если в Польшу прибудут еще 5 тыс. человек, минимальная численность постоянных войск США увеличится примерно до 11 тыс. военнослужащих, а с учетом ротаций — до 15 тыс. Как полагают польские власти, увеличение постоянного присутствия войск США в стране усилит сдерживание России и станет дополнительной гарантией безопасности восточного фланга НАТО.