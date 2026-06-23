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RP: создание постоянной базы США обойдется Польше более чем в 3 млрд долларов

Правительство Польши уполномочило министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша начать действия по созданию в стране постоянной военной базы США. Проект обойдется примерно в 3,2 млрд долларов, сообщает польская газета Rzeczpospolita.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Это, согласно статье, означает как начало официальных переговоров с американской администрацией, так и подготовку польского предложения. В документе должно быть определено местоположение будущей базы и дана оценка затрат на инфраструктуру и логистическую поддержку, которые Польша должна будет обеспечить американской стороне.

По сведениям RP, новую базу могут построить в окрестностях Вроцлава или Познани.

Оба города имеют развитую транспортную инфраструктуру и аэропорты, что важно для американской стороны.

Масштаб развертывания может оказаться беспрецедентным — фигурирует цифра в 5 тыс. дополнительных солдат, которые будут размещены в Польше на постоянной основе, утверждает польское издание.

Но, в отличие от текущих ротационных военных миссий США в Польше, на новую базу американские солдаты прибудут со своими семьями. То есть необходимо будет создать инфраструктуру примерно для 25 тыс. человек. Речь идет не только о казармах и военных объектах, но и о жилье, школах, объектах обслуживания и транспортной инфраструктуре.

По оценкам в правительственных кругах Польши, сумма инвестиций может достичь 12 млрд злотых (3,2 млрд долларов), причем Польше придется покрыть большую часть этих расходов.

Министерство обороны Польши уточнило, что сейчас на территории страны дислоцируется около 6 тыс. американских военных, выполняющих «задачи постоянного характера». Кроме того, еще несколько тысяч военнослужащих США находятся в стране на ротационной основе.

Если в Польшу прибудут еще 5 тыс. человек, минимальная численность постоянных войск США увеличится примерно до 11 тыс. военнослужащих, а с учетом ротаций — до 15 тыс. Как полагают польские власти, увеличение постоянного присутствия войск США в стране усилит сдерживание России и станет дополнительной гарантией безопасности восточного фланга НАТО.

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