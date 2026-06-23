RP: создание постоянной базы США обойдется Польше более чем в 3 млрд долларов

Но, в отличие от текущих ротационных военных миссий США в Польше, на новую базу американские солдаты прибудут со своими семьями. То есть необходимо будет создать инфраструктуру примерно для 25 тыс. человек. Речь идет не только о казармах и военных объектах, но и о жилье, школах, объектах обслуживания и транспортной инфраструктуре.