Технологии в пробирке: как университеты помогают отечественному химпрому

Интерес к науке — естественный! И это утверждение подтверждает статистика: четверть российских школьников увлекается естественными науками. Они посещают предприятия, участвуют в профессиональных пробах, встречах с учеными. Это влияет на выбор специальности: например, все популярнее становится профессия инженера-химика. Тенденция закономерна: в регионах по нацпроекту «Новые материалы и химия» создают все больше условий для интересной учебы и высокооплачиваемой работы. Подробнее о том, какую роль в развитии химотрасли играют университеты и молодые ученые, — в нашем материале.
Элементы системной работы.
За последние пять лет в химотрасль пришли работать более 100 тысяч человек. По прогнозам, столько же специалистов потребуется к 2030 году. Для подготовки кадров совершенствуют учебные программы и научную инфраструктуру вузов в партнерстве с предприятиями. Благодаря этому уже во время учебы будущие специалисты могут практиковаться, получить опыт, а возможно — и приглашение на работу. Для аспирантов проводят специальные грантовые конкурсы. Например, они могут получить финансирование академической мобильности — пройти стажировку на ведущем предприятии, возместить затраты на проезд и проживание. Победители конкурсов могут протестировать собственные разработки в реальных производственных условиях и выстроить профессиональные связи с партнерами.
За последние пять лет в химическую отрасль пришли работать более 100 тысяч человек.
Кроме того, проектные команды студентов, аспирантов, молодых и опытных ученых формируют в центрах инженерных разработок. Их создают при поддержке Минпромторга России. На таких площадках принимают талантливых студентов, начиная с первого курса.
Передовые исследования, новые технологии и стажировки.
Один из центров, где ведут исследования на стыке химии, биологии, робототехники, IT, математики, работает в университете ИТМО в Санкт-Петербурге. Его основное направление — инженерная инфохимия. Она изучает, как на молекулярном уровне записывается, меняется и хранится информация. Полученные знания можно использовать, например, для программирования молекул. Студенты, которые учатся на последнем курсе, а также выпускники бакалавриата могут пройти здесь стажировку и поступить на две программы магистратуры без вступительных экзаменов.
Похожий центр инженерных разработок создан в Республике Татарстан, на базе Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ). Проект рассчитан на шесть лет, на его реализацию в 2025 году вуз получил грант от Минпромторга России в 398 млн рублей.
«Средства будут направлены на создание на базе КНИТУ инжиниринговой платформы для разработки и внедрения технологий синтеза и применения азотсодержащих соединений, математического моделирования и оптимизации действующих отраслевых производств», — отметил ректор вуза Юрий Казаков.
Индустриальные партнеры КНИТУ — системообразующие предприятия отечественной химической отрасли, в том числе нефтегазовые холдинги, агрохимические и фармацевтические компании. Планируется, что за шесть лет университет передаст заказчикам 40 комплектов технической документации — материалов, которые помогут предприятиям-партнерам внедрить на производстве новые технологии. Их разработают ученые и студенты вуза.
Еще один центр инженерных разработок планируют создать в Ярославском государственном техническом университете (ЯГТУ). По словам ректора Елены Степановой, площадка «ХимТех» станет дополнительным стимулом к развитию химии в университете.
«Исследования, которые проводят наши опытные преподаватели и эксперты, работа молодых ученых — все это получает признание на самых высоких уровнях», — добавила Елена Степанова.
Приоритетным направлением нового центра в Ярославле станет разработка технологий для синтеза термостойких фталонитрильных смол и полиэфиримидов специального назначения. Эти материалы используют в авиакосмической, оборонной, авиационной, электронной промышленности и многих других отраслях.
«Команда ученых, в том числе наших перспективных молодых аспирантов и студентов, будет заниматься комплексом методов получения полимерных материалов с высокими термостойкими свойствами. Сегодня это задача высокой важности, поскольку области применения таких материалов имеют стратегическое значение для страны», — пояснила директор Института химии и химической технологии вуза Галина Рыбина.
По ее словам, в «ХимТех» также станут создавать рецептуры для отечественных технических масел и работать над замещением зарубежных масел для автомобильного рынка. Кроме непосредственно разработки, сотрудники центра будут производить и испытывать образцы новых материалов и химической продукции.
По нацпроекту «Новые материалы и химия» государственную поддержку получили уже девять центров инженерных разработок на базе вузов и научных организаций. Их основная задача заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить переход от научных идей к реальному производству. Развитие химической промышленности и создание инновационных материалов для ключевых сфер экономики — главная цель нацпроекта. Для этого к 2030 году планируется запустить не менее 130 новых производств сердне- и малотоннажной химии, композитных материалов, наладить переработку редких и редкоземельных металлов для робототехники, ядерной и атомной промышленности.