Технологии в пробирке: как университеты помогают отечественному химпрому

За последние пять лет в химотрасль пришли работать более 100 тысяч человек. По прогнозам, столько же специалистов потребуется к 2030 году. Для подготовки кадров совершенствуют учебные программы и научную инфраструктуру вузов в партнерстве с предприятиями. Благодаря этому уже во время учебы будущие специалисты могут практиковаться, получить опыт, а возможно — и приглашение на работу. Для аспирантов проводят специальные грантовые конкурсы. Например, они могут получить финансирование академической мобильности — пройти стажировку на ведущем предприятии, возместить затраты на проезд и проживание. Победители конкурсов могут протестировать собственные разработки в реальных производственных условиях и выстроить профессиональные связи с партнерами.