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Омский минтранс отменит электричку до Сыропятского

Решение вступит в силу с 2027 года.

Источник: Комсомольская правда

Областной минтранс отменит электропоезд из Омска в Сыропятское. Как минимум отмена продлится три года.

Информация о будущей отмене стала известна из проекта приказа об утверждении региональной маршрутной сети железнодорожного транспорта на 2027−29 годы. Проект вышел на сайте областного правительства.

Электропоезд до Сыропятского в Кормиловском районе запустили в 2024 году. Он ездит с конца апреля по конец сентября только по субботам. В перечне маршрутов 2026 года этот электропоезд есть, а в списке на ближайшие три года он отсутствует.

В остальном будущая сеть такая же, как текущая. В нем названы 13 наименований маршрутов, количество рейсов в сутки и дни курсирования.

Ранее маршрутную сеть железнодорожного транспорта утверждали каждый год вместе с сетью и водного транспорта. В нынешнем же проекте приказа представлены только маршруты электричек. Их планируют утвердить на целых три года.