Взять и начать. Самый быстрый россиянин в Кейптауне о тонкостях бега

В июне 2026 года Кейптаунский марафон официально вошёл в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors и стал её восьмым мейджором. Алексей Силин, завоевав «серебро» в своей возрастной группе, стал самым быстрым россиянином на этой трассе.
К старту он готовился 118 дней без пропусков. Об акклиматизации на другом конце мира, разнице между нашими стартами и зарубежными и мотивации начать бегать Алексей рассказал корреспонденту сайта perm.aif.ru.
Другая точка планеты.
— Алексей, как готовились к чемпионату?
— Бегал каждый день на протяжении 118 дней перед марафоном. Недельный объёмом составлял около 80 км бега плюс ещё примерно 60 км на велосипеде. Дополнительные активности в виде плаванья, велосипеда, лыж дают преимущество: выносливость становится выше. Кроме того, это хорошая профилактика травм.
— Было ли волнение перед стартом и как справлялись?
— Я давно выступаю на различных соревнованиях, поэтому какого-то страха не было. Наоборот, хотелось доказать самому себе, и тем, кто за меня болеет, на что я способен. Мандраж, конечно, присутствовал, но такие испытания меня, скорее, вдохновляют. Во время марафона я любовался видами, пейзажами, смотрел на горы, болельщиков и океан. Это помогает отвлечься, когда становится тяжело. Плюс помогала поддержка близких, за меня болели жена, семья, друзья, родители, беговые товарищи, подписчики. Думаю, они переживали сильнее, чем я. Я на дистанции контролирую ситуацию и понимаю, что происходит, а со стороны всегда тревожнее: «как там, добежал ли».
— Вы уже не в первый раз выступаете на международном старте, сильно отличаются зарубежные забеги от российских по организации?
— Мне нравятся и наши старты — Пермский марафон, Забег.РФ, «Парк-ран». Разница, в основном, в масштабе. В Кейптауне больше участников, длиннее стартовый и финишный коридоры, больше туалетов перед стартом. А в остальном всё похоже. Наши организаторы тоже перенимают опыт других стран. Отдельная тема — болельщики. В Кейптауне за счёт болельщиков из разных стран было очень колоритно, в каждом районе, по которому проходил маршрут — своя атмосфера. Где-то рядом с церковью или храмом выходили служители в мантиях и поддерживали. Возле университета — заряженные студенты, пробегали бедные кварталы, где видны самодельные постройки, — и там люди выходили болеть за нас.
— Что оказалось сложнее всего во время подготовки, поездки или самого марафона?
— Акклиматизации, ведь это совершено другая точка планеты и другой сезон. Влажность воздуха почти 100%. Выходишь на улицу, ощущение, что облако на уровне дома. На пробежке вроде не холодно, но ты весь мокрый — сверху, снизу, везде эта влага.
Бегать, чтобы много есть?
— Многие бегуны говорят, что выходят на пробежки ради того, чтобы потом много и вкусно поесть. Правда ли, что бегуны не толстеют и можно не следить за питанием?
— Я не врач, поэтому могу судить лишь по себе. Я на этапе подготовки, наоборот, отказываюсь от ряда продуктов. Никаких секретов — не переедать на ночь, убрать промышленные сладости (печенье, конфеты, зефир), чипсы. Эта не та еда, которая даёт нужную энергию и содержит белки, жиры, углеводы и аминокислоты. Когда убираешь подобные продукты и добавляешь интенсивность тренировок, вес уходит сам собой.
— Как считаете, почему так выросла популярность бега?
— Я думаю, в целом растёт тенденция к здоровому образу жизни. Плюс, бег — хороший повод классно провести время с друзьями и единомышленниками: пообщаться, получить положительные эмоции. Я выбрал бег ещё в школе — мне просто нравится то, что я делаю. Я чувствую себя здоровым, сильным, счастливым. Вот для этого я и бегаю.
— Что думаете о результатах земляка Владимира Никитина в Казани?
— То, что сделал Владимир Никитин, до него не делал никто. Я убеждён, что его вклад в популяризацию бега огромен. Он точно приложил колоссальные усилия, фактически всю жизнь посвятил этому и добивается самых высоких результатов.
— По итогам 2025 года вы стали самым быстрым российским марафонцем старше сорока лет. Как считаете, до какого возраста ещё не поздно начинать бегать?
— Начинать можно в любом возрасте. Бег — естественный физиологический процесс, мы все с детства умеем это делать. Примеров возрастных атлетов, которые показывают отличные результаты, очень много. В том же Кейптауне бежали люди в солидном возрасте, например, одному из бегунов было 80 лет. И не обязательно ставить целью спортивные результаты, можно бегать ради удовольствия, чтобы эмоционально «наполняться».
— Что посоветуете люди, которые хотят начать бегать, но ленится?
— Если человек действительно чего-то хочет — он это делает. Если же останавливают разные факторы, значит, желание пока недостаточно сильное. Знаю, что некоторых сдерживает стеснение: боятся бегать, потому что кажется, будто на них смотрят. В таком случае можно выходить рано утром. Или начать с совместных пробежек, найти человека, с которым комфортно тренироваться вместе. Кроме того, сейчас огромное количество беговых клубов. Я считаю, что те, кто их организуют, делают очень важное дело, вовлекая людей в бег.
— В какие часы лучше заниматься?
— Я считаю, бегать нужно тогда, когда хочется и когда удобно. Как любитель я для себя решил, что мне лучше подходят утренние тренировки: встал, сделал зарядку, гимнастику, подготовился и побежал. Самое главное дело на день сделал, и дальше остальные дела идут легче, потому что «база» уже выполнена.
— Какой минимум вещей — обуви, одежды, гаджетов — нужен тем, кто хочет начать бегать?
— Бег — самый демократичный вид спорта. Чтобы начать, не нужны большие вложения. Можно купить кроссовки за 2−3 тысячи рублей, я сам в таких бегаю. Одежда нужна самая обычная, по погоде, чтобы защититься от холода или жары. Гаджеты на первых порах не обязательны, всё это появилось относительно недавно. Я начинал бегать, когда был обычный секундомер, у моих тренеров в спортивной молодости тоже не было никаких часов и датчиков, и это не мешало показывать результаты. Так что отсутствие специальных часов, пульсометра или дорогих кроссовок точно не помеха. Всё, что нужно, — встать и начать бегать.