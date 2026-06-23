Взять и начать. Самый быстрый россиянин в Кейптауне о тонкостях бега

— Я давно выступаю на различных соревнованиях, поэтому какого-то страха не было. Наоборот, хотелось доказать самому себе, и тем, кто за меня болеет, на что я способен. Мандраж, конечно, присутствовал, но такие испытания меня, скорее, вдохновляют. Во время марафона я любовался видами, пейзажами, смотрел на горы, болельщиков и океан. Это помогает отвлечься, когда становится тяжело. Плюс помогала поддержка близких, за меня болели жена, семья, друзья, родители, беговые товарищи, подписчики. Думаю, они переживали сильнее, чем я. Я на дистанции контролирую ситуацию и понимаю, что происходит, а со стороны всегда тревожнее: «как там, добежал ли».