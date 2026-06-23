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Дети являются будущим России, ничего более дорогого нет, заявил Путин

Путин: дети являются будущим России, ничего более дорогого нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Дети — будущее России, ничего более дорогого нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин во вторник проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания перед главой государства выступила выпускница 2026 года Северного государственного медицинского университета министерства здравоохранения РФ. Она поделилась положительными ожиданиями о работе с наставником и рассказала, что направление ее будущей работы — педиатрия.

В ответ на это глава государство подчеркнул, что девушка выбрала самое благородное в медицинской профессии — помощь детям.

«Нет ничего более дорогого, чем будущее страны, чем будущее России — это детки, о которых мы все всегда думаем, заботимся. Как о своих близких, так и о всех детях России. Вы выбрали очень благородное направление», — сказал глава государства.

Путин также подчеркнул, что медицина в целом — это особая стезя и особое призвание.