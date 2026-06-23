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У нижегородки изъяли часть участка на берегу после решения суда

Экспертиза показала, что часть её земли пересекалась с береговой полосой ручья — она может быть только федеральной.

Павловский городской суд Нижегородской области частично удовлетворил иск межрайонного природоохранного прокурора об истребовании части земельного участка в пользу Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Суд установил, что границы участка, принадлежащего жительнице Павловского округа, заходят на береговую линию и береговую полосу ручья — притока Оки. В соответствии с законодательством такие территории могут находиться исключительно в федеральной собственности.

Решением от 17 июня 2026 года спорная часть земли, определённая судебной экспертизой, возвращена государству. Документ пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд вынес приговор по делу о подпольном игорном клубе.