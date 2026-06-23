В Советске главбуха подозревают в хищении 9,7 млн рублей из стройфирмы

В Калининградской области в полицию Советска обратился гендиректор компании по продаже стройматериалов. Он сообщил о крупной недостаче, выявленной в ходе внутренней проверки.
Сотрудники ОЭБиПК установили, что к хищению причастна 31-летняя главный бухгалтер. С 2019 по 2021 год она, будучи материально ответственным лицом, составляла фиктивные документы и присваивала деньги организации. Общая сумма — около 9,7 млн рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.