CNN: сбитый в Иране американский пилот сообщил о рое беспилотников в форме «медузы»

По словам одного из собеседников телеканала, летчик описал увиденное как «множество взаимосвязанных дронов, двигавшихся как единое целое, где под крупными аппаратами находились более мелкие, словно ноги». Другой источник добавил, что пилот назвал это «воздушным минным полем из БПЛА». В военной сфере такая технология координации называется многосвязной ячеистой сетью (one-to-many meshed networking). Она позволяет одному оператору управлять целым роем или дает беспилотникам возможность распределять задачи между собой автономно. Ранее у разведки США не было данных о наличии у Тегерана технологий такого уровня.