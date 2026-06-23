CNN: сбитый в Иране американский пилот сообщил о рое беспилотников в форме «медузы»

Перед катапультированием из сбитого над Ираном истребителя F-15 американский пилот заметил группу иранских дронов, которые двигались синхронно и образовывали похожую на медузу единую структуру. Об этом сообщает телеканал CNN.
По словам одного из собеседников телеканала, летчик описал увиденное как «множество взаимосвязанных дронов, двигавшихся как единое целое, где под крупными аппаратами находились более мелкие, словно ноги». Другой источник добавил, что пилот назвал это «воздушным минным полем из БПЛА». В военной сфере такая технология координации называется многосвязной ячеистой сетью (one-to-many meshed networking). Она позволяет одному оператору управлять целым роем или дает беспилотникам возможность распределять задачи между собой автономно. Ранее у разведки США не было данных о наличии у Тегерана технологий такого уровня.
Аналитики разведывательного сообщества пытаются понять, столкнулся ли пилот с новейшей иранской разработкой, или же это была иллюзия. Скептицизм экспертов связан с тем, что при крушении летчик получил сотрясение мозга, а сам инцидент стал для него уже вторым за время войны — ранее его самолет был сбит «дружественным огнем» ПВО Кувейта. В Пентагоне и офисе Директора национальной разведки США комментировать CNN эти данные отказались.
Этот F-15 стал первым американским самолетом, сбитым над Ираном за время нынешнего конфликта. Оба члена экипажа успешно катапультировались: пилота спасли через несколько часов, а штурман-оператор больше суток скрывался от иранских военных в горах, пока его не эвакуировали.