Самообеспеченность Калининградской области продуктами губернатор оценил в 70%

— Поэтому наша задача — максимально быстро сформировать эти проекты, чтобы самим себя обеспечивать. Но есть у нас программа «синих ценников». Это 26 ключевых видов продукции, на которые мы цены держим в том числе под контролем Федеральной антимонопольной службы. Комплексная работа в этом отношении ведется, будем ее продолжать.