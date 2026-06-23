Беспрозванных объездил пляжи на велосипеде и увидел машины и мусор на берегу: власти готовят комплекс мер

«В это воскресенье специально брал велосипед и проезжал наши пляжи, и видел, что там происходит, — рассказал он. — Будем заниматься этим вопросом. Где-то даже места для сбора мусора нет, едешь и смотришь, как всё организовано. С главами приморских муниципалитетов я уже переговорил по этому вопросу. Готовим концепцию, каким образом навести порядок в этом отношении. Это такая изюминка нашего региона, многие из других регионов едут посмотреть, и мы точно должны навести здесь порядок, чтобы было всё чисто и аккуратно».