День Ашура 2026: история и традиции праздника, нужно ли соблюдать пост

Согласно преданию, за несколько лет до этого старший внук пророка, Хасан, заключил соглашение с правителем Омейядского халифата Муавией о том, что тот не передаст власть по наследству своему сыну. Однако Муавия нарушил договор, и его сын Язид узурпировал власть, потребовав от Хусейна присяги. Хусейн отказался подчиниться и вместе с 72 членами семьи и сторонниками отправился в город Куфу, но войско Язида перехватило их у реки Евфрат. Силы были неравны, но Хусейн и его сподвижники не признали Язида халифом. Их подвергли жестоким пыткам и убили: тела сжигали, головы прибивали к крестам, а трупы топтали лошадьми. Самому Хусейну нанесли десятки колотых ран и отрубили голову.