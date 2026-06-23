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Новая группа добровольцев из Нижегородской области готовится к службе в БПЛА

Добровольцы будут осваивать управление беспилотниками и другие военные специальности.

Источник: Комсомольская правда

Новая группа добровольцев отправилась из Нижегородской области на подготовку перед службой в войсках беспилотных систем. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди новобранцев есть и уроженцы других областей — например, житель Калининграда с позывным «Ястреб». До подписания контракта он работал в сфере общественного питания, а свободное время посвящал военно-полевой подготовке и изучению тактической медицины. По его словам, решение отправиться в зону специальной военной операции было осознанным. Кроме того, он самостоятельно осваивал основы управления беспилотниками с помощью специализированных программ.

Набор ведется на должности операторов БПЛА, инженеров, техников и другие специальности. После заключения контракта все добровольцы проходят обязательное обучение в учебных центрах, где изучают управление дронами и получают необходимые навыки для дальнейшей службы.

Еще один доброволец из Омска с позывным «Хореограф» рассказал, что ранее руководил творческим коллективом. Он уверен, что благодаря обучению и дисциплине даже новички могут стать профессионалами в сфере беспилотной авиации.

Особенностью контракта для подразделений войск беспилотных систем является срок его действия — один год. С 15 июня 2026 года единовременная выплата при заключении контракта в Нижнем Новгороде увеличена до 3,2 млн рублей. Также предусмотрены ежемесячное денежное довольствие, дополнительные выплаты и меры поддержки для семей военнослужащих.

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