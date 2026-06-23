На Алтае отремонтируют трассу до границы с Казахстаном

Участок трассы Круглое — Лаптев Лог — Топольное — граница Республики Казахстан протяженностью 5 км отремонтируют в Угловском районе Алтайского края в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.
В текущем сезоне дорожники планируют обновить 1,5 км полотна, оставшиеся 3,5 км — в 2027-м. Специалисты уже сняли изношенное дорожное покрытие и сделали прочное основание из щебеночно-песчаной смеси, что обеспечит равномерное распределение транспортной нагрузки и предотвратит появление просадок и трещин в будущем.
В июле ремонтные работы продолжатся и перейдут в активную фазу. Подрядчик укрепит основание дороги и обочины, уложит асфальтобетонное покрытие, установит знаки и нанесет разметку.
Отметим, дорога имеет ключевое значение для транспортного сообщения. Она не только связывает между собой отдаленные села, но и служит основным маршрутом, ведущим к международному автомобильному пункту пропуска «Топольное», который выполняет контрольно-пропускные функции на границе с Республикой Казахстан.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.