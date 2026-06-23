На Алтае отремонтируют трассу до границы с Казахстаном

Отметим, дорога имеет ключевое значение для транспортного сообщения. Она не только связывает между собой отдаленные села, но и служит основным маршрутом, ведущим к международному автомобильному пункту пропуска «Топольное», который выполняет контрольно-пропускные функции на границе с Республикой Казахстан.