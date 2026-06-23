В Калининграде открылась конференция клуба «Валдай» с участием губернатора

«Очень кстати для этой темы выбрана Калининградская область, и особенно приятно, что площадка БФУ им. И. Канта позволяет принять большое количество экспертов для обсуждения такого важного вопроса. … Потому что оно безусловно очень важное вообще в целом для сегодняшней повестки дня и с учетом того, что Международный дискуссионный клуб “Валдай” зарекомендовал себя как экспертная площадка высокого уровня», — сказал губернатор.