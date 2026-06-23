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В Калининграде открылась конференция клуба «Валдай» с участием губернатора

23 июня в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта стартовала двухдневная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Источник: KaliningradToday

Экспертный диалог на тему «От мировых “боёв без правил” к диалогу цивилизаций» собрал более 20 исследователей из Великобритании, Франции, Швейцарии, Индии, Северной Македонии, Сербии и России. Мероприятие проходит в партнёрстве с БФУ им. Канта.

С приветственным словом к участникам обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он подчеркнул символичность проведения конференции в регионе в год его 80-летия и отметил важность темы для современной международной повестки.

«Очень кстати для этой темы выбрана Калининградская область, и особенно приятно, что площадка БФУ им. И. Канта позволяет принять большое количество экспертов для обсуждения такого важного вопроса. … Потому что оно безусловно очень важное вообще в целом для сегодняшней повестки дня и с учетом того, что Международный дискуссионный клуб “Валдай” зарекомендовал себя как экспертная площадка высокого уровня», — сказал губернатор.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что место проведения конференции выбрано неслучайно. «…Такое пересечение истории, цивилизации, судеб… место должно нас вдохновлять и воодушевлять для такого рода дискуссий», — заявил он.

Ректор БФУ им. Канта Максим Демин назвал происходящее частью миссии университета и системы высшего образования — готовиться к будущему на основе проектирования возможных векторов развития.

Экспертный диалог в Калининграде продолжает обсуждение вопросов, поднятых на недавних региональных мероприятиях клуба, включая сессию на ПМЭФ-2026. Сквозные темы — формирование многополярного мира и новая архитектура безопасности в Евразии — в Калининграде обретают свою специфику, характерную для Балтийского региона.

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