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Выпускников нижегородских медвузов ждет обязательная отработка

Начинающий врач сможет сам выбрать медицинское учреждение.

Источник: Время

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал введение обязательной отработки для молодых врачей в ходе совещания с членами правительства. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».

Уже начиная с этого года выпускники медицинских вузов страны в обязательном порядке начнут свою профессиональную деятельность под руководством опытных врачей-наставников.

По словам президента, речи о возврате к советской системе не идет: выпускник сможет сам выбрать подходящее медицинское учреждение для старта своей карьеры, но оно должно входить в систему ОМС.

Напомним, что ИИ-ассистент для проверки здоровья появился в нижегородской больнице.