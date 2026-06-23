Выпускников нижегородских медвузов ждет обязательная отработка

Президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал введение обязательной отработки для молодых врачей в ходе совещания с членами правительства. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем макс-канале «Бокал прессека».
Уже начиная с этого года выпускники медицинских вузов страны в обязательном порядке начнут свою профессиональную деятельность под руководством опытных врачей-наставников.
По словам президента, речи о возврате к советской системе не идет: выпускник сможет сам выбрать подходящее медицинское учреждение для старта своей карьеры, но оно должно входить в систему ОМС.
Напомним, что ИИ-ассистент для проверки здоровья появился в нижегородской больнице.