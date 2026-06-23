«Все опасения жителей подтверждены»: Беспрозванных — об отказе от строительства «Стены смерти» на Куршской косе

Проект гостиничного комплекса в Рыбачьем, который противники называли «Стеной смерти», воплощать в жизнь не будут. Об этом, ссылаясь на губернатора Алексея Беспрозванных, пишет пресс-служба правительства области в своём телеграм-канале во вторник, 23 июня.
«Уже неоднократно говорил по этому поводу: решение принято, мы этот проект не реализуем. Все опасения жителей подтверждены, в том числе и технически, поэтому вопрос закрыт», — заявил глава региона.
Проект гостиничного комплекса в Рыбачьем, который предлагал «Спецавтотранс», не получил одобрения федеральных властей. В Минприроды объяснили, что нацпарки создают прежде всего для сохранения уникальных экосистем и биоразнообразия. Хозяйственная деятельность, способная навредить природе, животным или растениям, на таких территориях запрещена.