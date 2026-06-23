В Ростове до вечера продлили ремонт электросетей в Советском районе

Жители домов на улицах Коблова, Волнистой и Стабильной останутся без электричества дольше запланированного. Изначально коммунальщики обещали подать напряжение к часу дня, однако сроки сдвинулись на восемь вечера двадцать третьего июня. Причиной задержки стала новая авария. Специалисты компании «Энерготранс» во время ночных работ обнаружили дополнительное повреждение кабельной линии на улице Еременко. Теперь бригадам предстоит устранить и этот дефект, чтобы окончательно вернуть свет в квартиры.