Жителям Прикамья удостоверения «Ветеран труда» помогут оформить в МФЦ

Новая услуга доступна жителям региона, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет. Общий стаж для мужчин составляет не менее 25 лет, женщин — 20 лет. Получатели должны иметь государственную награду либо ведомственный знак отличия.