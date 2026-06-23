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Жителям Прикамья удостоверения «Ветеран труда» помогут оформить в МФЦ

Нововведение упростит процедуру получения документа.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Пермского края стала доступна еще одна госуслуга в офисах МФЦ. Нововведение упростит процедуру получения удостоверения «Ветерана труда».

Ранее в МФЦ можно было лишь подать заявление. Готовое удостоверение выдавали отделения социальной защиты.

Новая услуга доступна жителям региона, чей общий трудовой стаж в соответствующей сфере составляет не менее 15 лет. Общий стаж для мужчин составляет не менее 25 лет, женщин — 20 лет. Получатели должны иметь государственную награду либо ведомственный знак отличия.

Ветеранам труда в Пермском крае предоставляются различные виды социальной помощи, включая льготный проезд на городском и пригородном транспорте, выплату на оздоровление, ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На прошлой неделе стало известно о закрытии также на два месяца филиала краевого МФЦ в Индустриальном районе Перми. В центре «Мои Документы» пройдет ремонт.