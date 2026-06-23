Новые трамваи покупать пока нет смысла — Беспрозванных

— Трамваи, два маршрута, которые у нас есть, остаются, мы их модернизируем. Только будем развивать трамваи! Новые покупать пока нет смысла. Потому что сейчас необходимо решить вопрос с трамвайной инфраструктурой, отремонтировать рельсы — к этой работе мы уже приступили, — прокомментировал глава региона.