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Новые трамваи покупать пока нет смысла — Беспрозванных

Глава региона сказал, что первостепенная задача — модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

Первостепенная задача — модернизировать трамвайную инфраструктуру в Калининграде, отремонтировать пути, а потом уже можно покупать новые трамваи. Об этом 23 июня во время прямой линии сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

— Трамваи, два маршрута, которые у нас есть, остаются, мы их модернизируем. Только будем развивать трамваи! Новые покупать пока нет смысла. Потому что сейчас необходимо решить вопрос с трамвайной инфраструктурой, отремонтировать рельсы — к этой работе мы уже приступили, — прокомментировал глава региона.

По словам губернатора, обновить надо всю трамвайную инфраструктуру, чтобы увеличить скорость передвижения вагонов. Тогда можно будет уже «ставить и новые трамваи, чтобы они комфортно перевозили жителей».

Алексей Беспрозванных напомнил, что во время недавнего Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение с Москвой по поводу работы транспортной системы всей Калининградской области: троллейбусов, автобусов, трамваев, электричек. Определяют институт, который займется вопросом.

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