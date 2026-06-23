«Русский вайб». Иностранные блогеры посетили Нижегородскую область и влюбились

Четверо блогеров из США, Италии, Германии и Франции посетили Нижегородскую область — не только столицу региона, но и Семенов и Выксу — и по-новому взглянули на Россию. Их впечатлили душевность одного населенного пункта и необычный стиль другого, который удивил своей атмосферой для промышленного города. Что еще им понравилось в Нижегородской области, словили ли они «русский вайб», спросила Pravda-nn.ru.
За четыре насыщенных дня блогеры успели побывать на концерте «Забытые страницы музыки Серебряного века» в Пакгуазах на Стрелке, прогуляться по «столице закатов», посетить «Выкса-фест» в Выксе и фестиваль «Золотая Хохлома» в Семенове. В программу также вошли экскурсия на завод ОМК, прогулки по Стрелке и наслаждение закатом на Чкаловской лестнице.
Итальянец Джильдо Авелла поделился, что знаменитый нижегородский закат его сильно впечатлил, и отметил уют и чистоту города. Немка Джессика Кельм, которая уже жила в Нижнем Новгороде, вновь с радостью вернулась сюда и заявила, что город достоин звания мирового уровня — большой, удобный, с приятной и спокойной атмосферой. Француз Пириу Себастьен Пабло высоко оценил Семенов. По его словам, там чувствуется «русский вайб» — все очень спокойно, уютно и трогательно.
В Семенове гости не только погрузились в атмосферу русской культуры, но и приняли активное участие в местных традициях: расписали матрешек, побывали в настоящей избе и отведали чая из самовара. Джильдо отметил, что Семенов напоминает ему родной итальянский поселок с населением 25 тысяч человек — он почувствовал себя здесь как дома.
Все участники блог-тура сейчас живут в России и связывают свое будущее с этой страной. Джессика переехала вслед за родителями: они когда-то эмигрировали в Германию, а в 2018 году решили вернуться в Россию из-за высокой стоимости жизни за рубежом. Себастьен влюбился в русскую историю, искусство и язык: во время пандемии он начал изучать русский. Когда пандемия стихла, он отправился в путешествие по России. Сейчас он учится в Санкт-Петербурге на факультете международных отношений и преподает французский, испанский и английский языки.
Джильдо познакомился с Россией во время учебной поездки в 2019 году — тогда он полностью влюбился в русскую культуру и людей. В 2021 году он выиграл стипендию в магистратуру и переехал в Москву, где сейчас преподает итальянский язык частно и в детском саду при посольстве родной страны, а также организует туры для соотечественников. Американец Крисман Джеремая Роберт живет в России уже три года — он переехал вместе с русской женой, с которой состоит в браке 10 лет, и преподает английский.
Блогеры отмечают, что в России есть все для комфортной жизни и развития: даже сервисы такси и доставки работают лучше, чем, например, в Италии. При этом иностранцы скучают по семьям и некоторым привычным продуктам: француз тоскует по любимому сыру, итальянец по моцарелле и фокачче, а немка по немецкому хлебу. А вот американцу российский хлеб понравился, хотя он признался, что не в восторге от холодца и окрошки.
Глава агентства «ОКА» Якоб Пиннекер разделяет мнение иностранцев о перспективах жизни в России. Он сам приехал в страну десять лет назад на два года, но остался надолго. По его словам, Россия — это страна возможностей для активных и ответственных людей. Якоб считает, что будущее России — за регионами, и выделяет Нижегородскую область как один из самых динамичных и сбалансированных регионов.
Агентство продвигает образ Нижегородской области через иностранных блогеров: весной гости участвовали в крестном ходе на Пасху. Организация помогает квалифицированным иностранцам из Евросоюза, США, Канады и Австралии переехать в регион — среди переселенцев есть фермеры и специалисты. По словам Пиннекера, они уже вложили около 300 миллионов рублей, а в будущем появятся новые перспективные проекты, в том числе связанные с производством хлеба.