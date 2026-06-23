«Русский вайб». Иностранные блогеры посетили Нижегородскую область и влюбились

Джильдо познакомился с Россией во время учебной поездки в 2019 году — тогда он полностью влюбился в русскую культуру и людей. В 2021 году он выиграл стипендию в магистратуру и переехал в Москву, где сейчас преподает итальянский язык частно и в детском саду при посольстве родной страны, а также организует туры для соотечественников. Американец Крисман Джеремая Роберт живет в России уже три года — он переехал вместе с русской женой, с которой состоит в браке 10 лет, и преподает английский.