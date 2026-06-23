Структура «Газпрома» подала иск к воронежскому «Центргазчерноземью» на 432 млн

Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 15 сентября 2026 года. Заявленная сумма складывается из 409,5 млн руб. основного долга, 20,2 млн руб. неустойки и 2,6 млн руб. расходов по уплате госпошлины. Наряду с иском ООО «Газпром комплектация» ходатайствовало о наложении ареста на денежные средства и имущество ответчика в пределах этих требований, однако суд отказал. Основанием стала недоказанность необходимости применения обеспечительных мер. Кроме того, суд указал, что арест нарушит баланс интересов сторон и создаст препятствия для хозяйственной деятельности ответчика.