Убившему мать и устроившему взрыв юноше из Нововоронежа дали 8 лет колонии

Следствием и судом установлено, что ночью 3 ноября 2024 года юноша находился в квартире дома на улице Набережной. Он напал на мать и при помощи металлической гантели и ножа нанёс ей множественные удары в область головы и шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.