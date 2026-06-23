Убившему мать и устроившему взрыв юноше из Нововоронежа дали 8 лет колонии

18-летнего жителя Нововоронежа признали виновным в убийстве матери, краже денег и уничтожении имущества. Молодого человека приговорили к восьми годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области во вторник, 23 июня.
Следствием и судом установлено, что ночью 3 ноября 2024 года юноша находился в квартире дома на улице Набережной. Он напал на мать и при помощи металлической гантели и ножа нанёс ей множественные удары в область головы и шеи. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
После этого парень перевёл с карты погибшей матери на свой счёт 500 тысяч рублей и распорядился деньгами по собственному усмотрению.
Спустя три дня с целью скрыть следы преступления молодой человек открыл кран газовой трубы на кухне и при помощи зажигалки устроил взрыв, после которого в квартире начался пожар. Огонь уничтожил и повредил имущество других жильцов и общедомовое имущество. Ущерб составил свыше 25,6 млн рублей.
На предварительном следствии юноша признал вину в полном объёме. После задержания он находился под стражей. Причинённый жильцам дома ущерб был возмещён в полном объёме ещё на стадии следствия.
Ранее «АиФ-Воронеж» рассказывало, что убитая собственным сыном 48-летняя женщина была ведущим инженером Нововоронежской АЭС. О том, как коллеги и знакомые отзывались о погибшей — в нашем материале.