Волонтёры благоустроили три храма в Нижегородской области в рамках проекта

Волонтёры благоустроили территории ещё трёх храмов в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». Об этом сообщили в НРО ВОД «Волонтёры Победы». За последнюю неделю добровольцы работали в Перевозском, Большеболдинском и Шатковском округах.
Проект реализуется второй год совместно с Нижегородской митрополией при поддержке регионального правительства. В 2026 году волонтёры уже побывали в семи храмах, а всего планируют привести в порядок территории 26 святынь. Работы включают покраску ограждений, расчистку поросли, уборку мусора и благоустройство прилегающих территорий.
После каждого выезда для участников организуют экскурсионные программы — от посещения музеев до знакомства с историей храмов и судьбами священнослужителей. Руководитель регионального отделения Мария Самоделкина отметила, что проект объединяет людей вокруг сохранения духовного наследия Нижегородской области.
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