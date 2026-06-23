Волонтёры благоустроили три храма в Нижегородской области в рамках проекта

Проект реализуется второй год совместно с Нижегородской митрополией при поддержке регионального правительства. В 2026 году волонтёры уже побывали в семи храмах, а всего планируют привести в порядок территории 26 святынь. Работы включают покраску ограждений, расчистку поросли, уборку мусора и благоустройство прилегающих территорий.