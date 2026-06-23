Марат Хуснуллин анонсировал новые меры безопасности для Крыма

Правительство России совместно с Министерством обороны разрабатывает дополнительные меры по обеспечению безопасности всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров, сообщает информационное агентство ТАСС.
«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — подчеркнул вице-премьер.
Параллельно с вопросами безопасности федеральный центр продолжит активно заниматься экономикой региона. По словам Хуснуллина, кабмин в штабном режиме будет оперативно принимать все необходимые решения для планомерной реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
Помимо этого, в регионе продолжается плановая подготовка к прохождению осенне-зимнего периода, в рамках которой коммунальным службам при необходимости окажут дополнительную поддержку, а для предприятий местной сферы туризма уже проработаны адресные меры государственной помощи.