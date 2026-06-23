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Марат Хуснуллин анонсировал новые меры безопасности для Крыма

Марат Хуснуллин сообщил о новых мерах безопасности для транспорта, связывающего Крым с материком. Власти также продолжат планомерное развитие экономики полуострова в рамках госпрограммы. Особое внимание уделяется подготовке к осенне-зимнему периоду и адресной поддержке местных предприятий туризма.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Донат Сорокин/ТАСС

Правительство России совместно с Министерством обороны разрабатывает дополнительные меры по обеспечению безопасности всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабинета министров, сообщает информационное агентство ТАСС.

«Организуем дополнительные меры с Министерством обороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — подчеркнул вице-премьер.

Параллельно с вопросами безопасности федеральный центр продолжит активно заниматься экономикой региона. По словам Хуснуллина, кабмин в штабном режиме будет оперативно принимать все необходимые решения для планомерной реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Помимо этого, в регионе продолжается плановая подготовка к прохождению осенне-зимнего периода, в рамках которой коммунальным службам при необходимости окажут дополнительную поддержку, а для предприятий местной сферы туризма уже проработаны адресные меры государственной помощи.

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