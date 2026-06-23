Военно‑исторический лагерь «Страна Героев» завершил смены в Нижегородской области

Во Всероссийском военно‑историческом лагере «Страна Героев», прошедшем на базе санаторно‑оздоровительного образовательного центра «Салют» в Городецком муниципальном округе, бесплатно отдохнули и прошли образовательную программу около тысячи школьников из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области. Лагерь завершил работу после двух смен; на торжественной линейке организаторы, инструкторы и участники подвели итоги.
Летний проект Российского военно‑исторического общества включал четыре тематических направления: «Хранители Истории», «Защитники», «Медиа Победы» и «Волонтеры Победы». Программа реализовывалась в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» и была организована в партнёрстве с профильными министерствами региона.
Участники получили навыки начальной военной подготовки, прикладной военно‑исторической археологии, туристской подготовки, создания добровольческих акций и видеоконтента. Ребята сдавали нормы ГТО, разрабатывали социальные проекты, участвовали в фестивале русских народных игр, снимали репортажи и проходили тактические занятия на макетах укреплённых позиций. Кроме того, участники знакомились с историей России и культурой Нижегородской области.
Церемонию закрытия второй смены сопровождали выступления заместителя министра образования Нижегородской области Марии Черниковой, секретаря совета регионального отделения Российского военно‑исторического общества и ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области Ивана Калмыкова, а также программного директора лагеря Ильнура Шманова. На торжестве отличившимся участникам вручили дипломы и памятные значки.
В дирекции проекта отметили, что с момента запуска «Страны Героев» её участниками стали более 31 тысячи школьников из 79 регионов страны. В 2026 году Нижегородская область в первый раз приняла масштабные летние смены проекта; символическая эстафета следующей смены передана Волгоградской области, где лагерь продолжит работу в оборонно‑спортивном центре «Авангард» 20 июля.
Ранее сообщалось, что более 3500 ребят отдохнули в пришкольных лагерях Автозаводского района в июне.