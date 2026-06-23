Военно‑исторический лагерь «Страна Героев» завершил смены в Нижегородской области

Во Всероссийском военно‑историческом лагере «Страна Героев», прошедшем на базе санаторно‑оздоровительного образовательного центра «Салют» в Городецком муниципальном округе, бесплатно отдохнули и прошли образовательную программу около тысячи школьников из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства и губернатора Нижегородской области. Лагерь завершил работу после двух смен; на торжественной линейке организаторы, инструкторы и участники подвели итоги.