От теробороны до Системы 112: чем займется новое министерство безопасности региона

Правительство Калининградской области утвердило положение о Министерстве региональной безопасности. Данное постановление опубликовано на официальном портале правовой информации и вступит в силу 29 июня.
Согласно документу, министерство будет реализовывать государственную политику в сферах гражданской и территориальной обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и общественной безопасности.
Среди основных задач нового ведомства названы организация мероприятий по гражданской обороне, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также взаимодействие губернатора с правоохранительными органами и территориальными подразделениями федеральных ведомств по вопросам правопорядка, профилактики правонарушений, противодействия терроризму и экстремизму.
Отдельный раздел положения посвящен территориальной обороне. Министерство займется разработкой плана выполнения мероприятий по территориальной обороне и контролем за его исполнением, будет взаимодействовать с органами военного управления и оказывать методическую помощь муниципалитетам по этим вопросам.
Также ведомству поручены создание и поддержание в готовности систем оповещения населения, организация работы системы вызова экстренных служб по номеру 112, информирование жителей об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и участие в проведении аварийно-спасательных работ.
В сфере общественной безопасности министерство будет обеспечивать деятельность антитеррористической комиссии Калининградской области, контролировать исполнение ее решений, координировать работу муниципальных антитеррористических комиссий и заниматься мониторингом процессов, влияющих на ситуацию в области противодействия терроризму и экстремизму.
Кроме того, ведомство наделено полномочиями по координации деятельности органов власти в сфере профилактики правонарушений и противодействия незаконному обороту наркотиков, а также по взаимодействию с общественными объединениями, участвующими в охране общественного порядка.
Среди полномочий министерства также значится организация взаимодействия правительства области с Министерством обороны, военными комиссариатами и другими силовыми структурами по вопросам комплектования воинских частей военнослужащими по контракту и резервистами «БАРС 39».
Напомним, о создании Министерства региональной безопасности губернатор Алексей Беспрозванных объявил на заседании областного правительства 22 июня. Тогда же глава региона представил министра Дмитрия Коннова.
«Дмитрий Владимирович имеет достаточный опыт и боевой, и организационный для того, чтобы сегодня с учётом всех задач, которые стоят перед министерством (а это и внутренняя безопасность региона, и внешняя безопасность региона, ну и в том числе гражданская оборона, и чрезвычайные ситуации), чтобы закрыть полный спектр вопросов, которые сегодня в регионе мы реализуем», — сказал Алексей Беспрозванных. Он также поручил Дмитрию Коннову пообщаться с главами всех округов области и провести инвентаризацию по каждому муниципалитету.