От теробороны до Системы 112: чем займется новое министерство безопасности региона

«Дмитрий Владимирович имеет достаточный опыт и боевой, и организационный для того, чтобы сегодня с учётом всех задач, которые стоят перед министерством (а это и внутренняя безопасность региона, и внешняя безопасность региона, ну и в том числе гражданская оборона, и чрезвычайные ситуации), чтобы закрыть полный спектр вопросов, которые сегодня в регионе мы реализуем», — сказал Алексей Беспрозванных. Он также поручил Дмитрию Коннову пообщаться с главами всех округов области и провести инвентаризацию по каждому муниципалитету.