Денис Костин переподписал контракт с ХК «Торпедо»

«Министр обороны остаётся в “Торпедо” на два года! Денис Костин продлил соглашение с клубом до 31 мая 2028 года», — сообщила пресс-служба нижегородского хоккейного клуба вечером 23 июня.
«В прошлом сезоне наш голкипер закрепил за собой статус “первого номера”, провёл 54 матча, включая все 10 игр плей-офф, и пять раз оставлял свои ворота на замке, — так продолжается информация. — Сэйвы Дениса не раз спасали команду в самые важные моменты, попадали в топы КХЛ и заставляли болельщиков хвататься за голову от восторга».
Комментарий дал генеральный директор ХК «Торпедо» Евгений Забуга:
«Важность основного вратаря для успешного выступления команды в КХЛ очевидна и дополнительных аргументов не требует. Перед прошлым сезоном Денис перешёл в “Торпедо” и честным трудом занял своё место в воротах, завоевав любовь болельщиков. Пусть так будет и дальше. Рады, что “Министр обороны” с нами ещё на два сезона!».
21 июня Дениса Костина поздравляли с 31-летием. Как и Евгений Забуга, он родом из Омска. За местный «Авангард», нижегородское «Торпедо» и новосибирскую «Сибирь» провёл в КХЛ 225 матчей.