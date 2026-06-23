Денис Костин переподписал контракт с ХК «Торпедо»

«В прошлом сезоне наш голкипер закрепил за собой статус “первого номера”, провёл 54 матча, включая все 10 игр плей-офф, и пять раз оставлял свои ворота на замке, — так продолжается информация. — Сэйвы Дениса не раз спасали команду в самые важные моменты, попадали в топы КХЛ и заставляли болельщиков хвататься за голову от восторга».