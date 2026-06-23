В Ростовской области прокуратура выявила тысячи нарушений земельного закона

Для исправления ситуации сотрудники прокуратуры применили более 1,8 тысячи мер реагирования. В результате к административной и дисциплинарной ответственности привлекли 370 граждан и должностных лиц. Кроме того, правоохранители инициировали заведение 12 уголовных дел, а в судебные инстанции передали свыше 230 исковых заявлений.