Нижегородские мотогонщики успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

В классе MiniGP гонка состояла из двух зачетов — на мотоциклах с двигателями 110 и 160 кубических сантиметров. От Нижнего Новгорода в этом классе стартовали Даниил Карзаев #32 и Александр Волхов #24. У Даниила на протяжении заезда была напряженная борьба с соперником из Санкт-Петербурга, эффектный обгон и потеря позиции. Александр в этот раз осваивал новую для себя технику. Главной задачей было улучшить собственное время круга, и с ней спортсмен успешно справился, установив личный рекорд. По итогам гонки Даниил взял серебряный кубок, а Александр бронзовый.