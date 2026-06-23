Нижегородские мотогонщики успешно выступили на Всероссийских соревнованиях

Юные нижегородцы приняли участие во втором этапе Всероссийских соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам Supermoto. Историей побед поделились в Центре Автомотоспорта «Академия».
В минувшие выходные треке АТРОН в Рязани прошел этап масштабных гонок. В младшем классе Minimoto выступал 6-летний нижегородец Артем Карзаев под номером 23. Несмотря на юный возраст, для гонщика это уже второй соревновательный сезон. За последний год он заметно прибавил в мастерстве управления мотоциклом. В заезде Артем боролся до конца и впервые занял третье место на соревнованиях такого уровня.
В классе MiniGP гонка состояла из двух зачетов — на мотоциклах с двигателями 110 и 160 кубических сантиметров. От Нижнего Новгорода в этом классе стартовали Даниил Карзаев #32 и Александр Волхов #24. У Даниила на протяжении заезда была напряженная борьба с соперником из Санкт-Петербурга, эффектный обгон и потеря позиции. Александр в этот раз осваивал новую для себя технику. Главной задачей было улучшить собственное время круга, и с ней спортсмен успешно справился, установив личный рекорд. По итогам гонки Даниил взял серебряный кубок, а Александр бронзовый.
В классе Минимотард выступал Леонид Беляков под номером 70. В первом же заезде у гонщика отлетела лапка переключения передач. Однако спортсмен проявил характер и успешно дошел до финиша, переключая передачи вручную. Во второй гонке, на исправном мотоцикле Леонид установил лучший результат и по итогам этапа поднялся на высшую ступень пьедестала.
В самом массовом классе Минимотард Сток нижегородскую команду представляли 15-летний Егор Орлов и 17-летний Михаил Лисин. Здесь спортсмены соперничают уже со взрослыми и очень опытными гонщиками. По итогам заезда Михаил выиграл квалификацию и оба гоночных заезда. Егор дебютировал в этом классе на менее мощном мотоцикле в группе B — новички и завоевал бронзу.
Кроме того, Михаил и Егор выступили в командном зачете. Среди почти десяти команд нижегородские гонщики заняли первое место.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что первый этап Всероссийского чемпионата по мотогонкам прошел в Нижнем Новгороде.