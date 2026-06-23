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Диетолог Белоусова рассказала, чем грозит переедание помидоров

При некоторых хронических заболеваниях употребление томатов со шкуркой может навредить здоровью.

Источник: Нижегородская правда

Уже сейчас на прилавках можно найти первые сезонные помидоры — ароматные и вкусные. Они полезны для здоровья, но при их употреблении важно учитывать некоторые нюансы. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала 360.ru, кому может навредить этот овощ.

Полезные свойства помидоров.

Помидоры содержат много жидкости, клетчатки и органических кислот. Они также богаты витаминами, бета-каротином, каротиноидами и ликопином. Ликопин является мощным антиоксидантом, и его употребление может способствовать снижению риска развития различных заболеваний.

Клетчатка, содержащаяся в шкурке помидоров, относится к плохо растворимой и практически не усваивается организмом. Однако она играет важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры.

Употребление помидоров при заболеваниях ЖКТ.

Помидоры не представляют опасности для людей с нормальным пищеварением. Однако в них содержится много воды, клетчатки и органических кислот, что может вызвать расстройство желудка. Даже у здорового человека избыточное потребление помидоров за один раз может привести к диарее.

А вот при обострении гастрита, энтерита или колита из рациона следует исключить свежие овощи, включая и помидоры. Если заболевания хронические, рекомендуется очищать шкурку от помидоров перед употреблением.

Аллергия на помидоры.

Помидоры могут вызывать аллергические реакции, которые проявляются в виде сыпи, ангионевротического отёка и других симптомов. Аллергикам следует избегать употребления помидоров.

Также существует псевдоаллергия, связанная с дисбактериозом кишечника. В этом случае небольшое количество помидоров может не вызвать реакции, но употребление большого количества плодов может привести к сыпи.

Обработка помидоров.

При употреблении покупных помидоров важно обращать внимание на их запах и внешний вид. Они должны пахнуть помидорами и не иметь посторонних ароматов, таких как запах ацетона или жидкости для снятия лака.

Также следует тщательно промывать помидоры перед употреблением, чтобы смыть с их поверхности возможные остатки химических веществ, используемых для обработки плодов.

Помидоры и мочекаменная болезнь.

Раньше помидоры не рекомендовали при мочекаменной болезни, особенно при оксалурии. Однако в настоящее время они реабилитированы и могут быть включены в рацион при отсутствии противопоказаний.