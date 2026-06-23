Диетолог Белоусова рассказала, чем грозит переедание помидоров

Уже сейчас на прилавках можно найти первые сезонные помидоры — ароматные и вкусные. Они полезны для здоровья, но при их употреблении важно учитывать некоторые нюансы. Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала 360.ru, кому может навредить этот овощ.
Полезные свойства помидоров.
Помидоры содержат много жидкости, клетчатки и органических кислот. Они также богаты витаминами, бета-каротином, каротиноидами и ликопином. Ликопин является мощным антиоксидантом, и его употребление может способствовать снижению риска развития различных заболеваний.
Клетчатка, содержащаяся в шкурке помидоров, относится к плохо растворимой и практически не усваивается организмом. Однако она играет важную роль в поддержании здоровья кишечной микрофлоры.
Употребление помидоров при заболеваниях ЖКТ.
Помидоры не представляют опасности для людей с нормальным пищеварением. Однако в них содержится много воды, клетчатки и органических кислот, что может вызвать расстройство желудка. Даже у здорового человека избыточное потребление помидоров за один раз может привести к диарее.
А вот при обострении гастрита, энтерита или колита из рациона следует исключить свежие овощи, включая и помидоры. Если заболевания хронические, рекомендуется очищать шкурку от помидоров перед употреблением.
Аллергия на помидоры.
Помидоры могут вызывать аллергические реакции, которые проявляются в виде сыпи, ангионевротического отёка и других симптомов. Аллергикам следует избегать употребления помидоров.
Также существует псевдоаллергия, связанная с дисбактериозом кишечника. В этом случае небольшое количество помидоров может не вызвать реакции, но употребление большого количества плодов может привести к сыпи.
Обработка помидоров.
При употреблении покупных помидоров важно обращать внимание на их запах и внешний вид. Они должны пахнуть помидорами и не иметь посторонних ароматов, таких как запах ацетона или жидкости для снятия лака.
Также следует тщательно промывать помидоры перед употреблением, чтобы смыть с их поверхности возможные остатки химических веществ, используемых для обработки плодов.
Помидоры и мочекаменная болезнь.
Раньше помидоры не рекомендовали при мочекаменной болезни, особенно при оксалурии. Однако в настоящее время они реабилитированы и могут быть включены в рацион при отсутствии противопоказаний.