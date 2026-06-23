Глава региона: Все застройки в Калининградской области будут реализовываться с комплексным подходом

Власти Калининградской области хотят, чтобы застройщики обеспечивали свои объекты социальной инфраструктурой. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных в прямом эфире на своей странице «ВКонтакте».
В прошлом году проанализировал всю стройку нашего региона и как вообще строились объекты. Принял решение, что все будущие застройки будут реализовываться с комплексным подходом. То есть если инвестор, застройщик, заходит на строительство на той или иной территории, он должен точно обеспечить социальную инфраструктуру, потому что зачастую получается, что застройщик получает свои построенные квадратные метры, зарабатывает, но социальные объекты, тротуары, благоустройство ложится на плечи бюджета, который вы фактически и формируете. Поэтому принято решение, что сейчас это будет точно в комплексе. Все проекты рассматриваются с учётом социальной инфраструктуры, в том числе близлежащего благоустройства и инженерных сетей, — сказал Беспрозванных.
Ранее первый заместитель губернатора Валерий Шерин говорил, что при согласовании архитектурных проектов власти будут уделять больше внимания вопросам обеспечения новостроек социальной и другой инфраструктурой. В правительстве рассчитывают, что инвесторы будут помогать в решении проблем.
По мнению чиновника, инвесторы в Калининградской области должны нести социальную нагрузку, соразмерную масштабности своих проектов. Он уточнял, что существуют разные механизмы помощи со стороны застройщиков.
Сейчас власти включают социальные обременения в проекты, которые проходят инвестиционный совет. Как правило, перед застройщиками ставятся обязательства подготовить документацию или выделить помещения под социальные учреждения. В крупные проекты включали строительство отдельных детских садов или школ. Взамен инвесторы получают землю в аренду без проведения торгов.