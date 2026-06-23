Глава региона: Все застройки в Калининградской области будут реализовываться с комплексным подходом

В прошлом году проанализировал всю стройку нашего региона и как вообще строились объекты. Принял решение, что все будущие застройки будут реализовываться с комплексным подходом. То есть если инвестор, застройщик, заходит на строительство на той или иной территории, он должен точно обеспечить социальную инфраструктуру, потому что зачастую получается, что застройщик получает свои построенные квадратные метры, зарабатывает, но социальные объекты, тротуары, благоустройство ложится на плечи бюджета, который вы фактически и формируете. Поэтому принято решение, что сейчас это будет точно в комплексе. Все проекты рассматриваются с учётом социальной инфраструктуры, в том числе близлежащего благоустройства и инженерных сетей, — сказал Беспрозванных.