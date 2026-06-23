Эдуард Соснин представил итоги деятельности городских властей в 2025 году и планы на 2026 год

Глава Перми Эдуард Соснин выступил на заседании Пермской городской Думы с ежегодным отчетом о работе городских властей за 2025 год. В докладе отражены итоги большой работы по улучшению благоустройства города и развитию социальной сферы.
Эдуард Соснин подчеркнул, что прошлый год стал временем значимых дат: город отметил 80-летний юбилей Великой Победы и пятилетие звания «Город трудовой доблести», а 35 ветеранам Великой Отечественной войны были присвоены звания Почетных граждан города.
— Итоги 2025 года подтверждают, что благодаря эффективному взаимодействию с губернатором Пермского края Дмитрием Николаевичем Махониным, краевыми коллегами и депутатским корпусом нам удалось достичь значимых результатов в развитии городского хозяйства и благоустройства общественных пространств, реализовать масштабные молодежные и культурные инициативы, — подчеркнул глава Перми.
В докладе Эдуард Соснин отметил, что бюджет Перми сохраняет выраженную социальную направленность: в 2025 году расходы города превысили 65 миллиардов рублей, увеличившись на 15 процентов, при этом более половины средств было направлено на развитие социальной сферы.
Городские власти продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. В 2025 году финансовую поддержку получили более 2,5 тысяч человек, предоставлено 67 земельных участков. Семьи участников СВО освобождены от платы за жилье по договорам социального найма.
Комплексная система поддержки пермских семей, включающая 35 мер, охватила более 48 тысяч получателей. Ключевым событием в сфере сохранения семейных ценностей стал фестиваль семейных традиций «Дело семейное». В 2025 году участие в нем приняли 87 команд. Форум стал главной площадкой для популяризации семейного образа жизни и укрепления престижа многодетной семьи.
Глава Перми рассказал, что объем инвестиций в экономику города превысил 353 миллиардов рублей, а Пермь заняла первое место среди городов-миллионников страны по объему инвестиций на душу населения.
— При этом акцент в работе с инвесторами постепенно смещается в сторону социальных направлений. В разных районах города появятся объекты, ориентированные на массовый спорт, современные спортивные площадки, — отметил Эдуард Соснин.
Внимание уделяется развитию сектора малого и среднего бизнеса. Число субъектов МСП в Перми выросло на три процента, достигнув 63 тысяч предприятий, а число самозанятых увеличилось на 30 процентов и составило 128 тысяч человек. В Перми открылось новое пространство городского бизнес-инкубатора на улице Горького, 27, ориентированное на креативное предпринимательство и туризм.
Произошли изменения и в сфере туризма. Численность гостей в средствах размещения превысила 400 тысяч человек, что на 13 процентов больше, чем в 2024 году. Пермь официально признана городом гастрономического туризма, а обновленное приложение «Пермь Здесь» с ИИ-маршрутами стало единым окном для туристов.
Особое внимание в докладе было уделено проекту «Пермь в порядке», который стал фундаментом для наведения системного порядка в городском хозяйстве. В 2025 году расселено более 2,6 тысяч человек из 43 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Обустроены новые площадки для накопления отходов, благоустроены десятки дворов. Отремонтированы лестницы и мостики, а также приведены в порядок участки дорог в микрорайонах ИЖС. Муниципалитет усилил работу по устранению граффити и обновлению фасадов зданий, наведению порядка в сфере нестационарной торговли.
Город поддерживает заданный темп по ремонту дорог. В 2025 году отремонтировано более одного миллиона квадратных метров дорожного полотна, включая путепроводы и мосты, завершен капремонт улицы Самаркандской.
Также в ходе доклада были отмечены изменения в сфере общественного транспорта. На линии вышло 442 новых автобуса, средний возраст парка составляет менее двух лет, реконструировано 18 километров трамвайных путей, установлено 164 «умные» остановки. С апреля 2025 года проезд стал полностью безналичным, Пермь третий год подряд подтверждает статус лидера транспортной системы среди городов России.
Главным объектом 2025 года стал новый участок набережной Камы от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов» протяженностью 1,5 километра. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обустроены четыре сквера: в 64-м квартале эспланады, сад имени Любимова, сквер Журналистов и Аллея памяти по улице Екатерининской. Активно используется мобильное и вертикальное озеленение: установлено более 1200 кашпо и 120 гидровазонов.
Завершен основной этап проекта «Зеленое кольцо». Благоустроены Черняевский лес, парк «Балатово», долины рек Егошиха и Данилиха, что открыло пешеходную доступность к природным территориям для жителей и гостей Перми. За год здесь прошло более 400 мероприятий, которые посетили более 70 тысяч человек. В 2026 году начали свою работу визит-центры «Егошиха» и «Горки».
В этом году сад имени Миндовского преобразится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект благоустройства сада стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства 2025 года. В саду обновят дорожки и озеленение, установят новую входную группу, современное детское и спортивное оборудование. В планах на 2026 год — обновление скверов по улицам Трясолобова, Восстания и купцов Грибушиных, а также разработка проектной документации для ряда объектов в районах города.
Стратегическим приоритетом города в 2025 году стала работа с молодым поколением жителей города в статусе Молодежной столицы России. Главной площадкой стал Дом молодежи, события которого собрали более 124 тысяч человек. Пермь стала лидером в Пермском крае по использованию «Пушкинской карты» с объемом израсходованных средств свыше 28 миллионов рублей. Прошли масштабные фестивали «МЛАДА a cappella», «Монумент-Арт» и Форум городов трудовой доблести.
— Статус Молодежной столицы России изменил восприятие Перми: из промышленного центра мы трансформируемся в пространство идей и искусства. Созданные сообщества и обновленные пространства остаются с городом навсегда, гарантируя, что Пермь будет местом безграничных возможностей для будущих поколений, — отметил глава Перми Эдуард Соснин.
В 2025 году в Перми были введены в эксплуатацию три новые школы на 2250 мест: кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова», школа № 146 и школа № 55. Отремонтирован 21 спортивный объект, обустроено семь новых спортивных площадок, включая современные хоккейные коробки. Впервые прошел городской «Велофест», а доля пермяков, регулярно занимающихся спортом, достигла 64,5 процента.
Глава Перми подчеркнул, что масштабные преобразования произошли и в сфере культуры. Открыты три модельные библиотеки: библиотека № 2 им. Н. В. Гоголя, детская библиотека № 6 им. В. В. Бианки и детская библиотека № 7 им. Б. С. Житкова. Проведен ремонт в музыкальной школе «Созвучие», введен единый стандарт оформления культурно-досуговых учреждений. Общий охват культурных мероприятий превысил 10 миллионов посещений, прошли новые фестивали «Русская мозаика» и «Музыкальный квартал».
Также глава города отметил важную роль территориального общественного самоуправления в развитии Перми. Движение ТОС, зародившееся 35 лет назад, сегодня охватывает более 65 процентов жителей города и является ключевым партнером муниципалитета. Опыт Перми в развитии ТОС, городском хозяйстве, креативной экономике и транспортном обслуживании изучили 50 делегаций из 23 городов России.