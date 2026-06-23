Эдуард Соснин представил итоги деятельности городских властей в 2025 году и планы на 2026 год

Особое внимание в докладе было уделено проекту «Пермь в порядке», который стал фундаментом для наведения системного порядка в городском хозяйстве. В 2025 году расселено более 2,6 тысяч человек из 43 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Обустроены новые площадки для накопления отходов, благоустроены десятки дворов. Отремонтированы лестницы и мостики, а также приведены в порядок участки дорог в микрорайонах ИЖС. Муниципалитет усилил работу по устранению граффити и обновлению фасадов зданий, наведению порядка в сфере нестационарной торговли.