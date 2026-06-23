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С начала года клещи цапнули уже 1889 человек в Калининградской области

Около трети пострадавших — дети.

В Калининградской области 1889 человек, из них 687 детей, обратились за помощью к медикам после того, как их укусил клещ. Данные с начала года приводит областной Роспотребнадзор.

С начала сезона-2026 зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и 6 случаев болезни Лайма.

Врачи напоминают, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививку от энцефалита сделали уже 11 364 человека, в том числе 1627 детей.

Берегите себя и своих близких!

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