С начала года клещи цапнули уже 1889 человек в Калининградской области

В Калининградской области 1889 человек, из них 687 детей, обратились за помощью к медикам после того, как их укусил клещ. Данные с начала года приводит областной Роспотребнадзор.
С начала сезона-2026 зарегистрирован 1 случай клещевого вирусного энцефалита и 6 случаев болезни Лайма.
Врачи напоминают, что наиболее надежным способом профилактики клещевого энцефалита остается вакцинация. Прививку от энцефалита сделали уже 11 364 человека, в том числе 1627 детей.
Берегите себя и своих близких!
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