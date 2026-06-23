В речпорту Волгограда вскрыли ряд нарушений

— Прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности пяти организаций выявлены факты нарушения лицензионных требований, несоответствия технического состояния судов, используемых в грузовых и пассажирских перевозках, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. — В связи с этим прокурором внесены представления, в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ.