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В речпорту Волгограда вскрыли ряд нарушений

В Волгограде сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки вскрыли ряд нарушений законодательства о безопасности.

В Волгограде сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки вскрыли ряд нарушений законодательства о безопасности судоходства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру, выявлены недочеты в работе пяти организаций.

— Прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности пяти организаций выявлены факты нарушения лицензионных требований, несоответствия технического состояния судов, используемых в грузовых и пассажирских перевозках, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. — В связи с этим прокурором внесены представления, в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ.

Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: Южная транспортная прокуратура.