В Нижнем Новгороде среди подростков растет интерес к зацепингу

Зацепинг уже давно распространяется среди молодежи несмотря на то, что есть риск попасть под колеса транспорта или получить удар током. Так, в мае этого года 19-летний парень пытался проехать на крыше электрички, но его насмерть ударило током. Такая же участь настигла 16-летнего зацепера два года назад, когда он надеялся снять красивый ролик на крыше электрички. Разряд тока получил и 17-летний нижегородец в 2022 году, ему удалось выжить, но он получил ожоги половины тела, сообщает контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».