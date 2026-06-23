В Нижнем Новгороде среди подростков растет интерес к зацепингу

В Нижегородской области продолжает расти интерес подростков к зацепингу. Они, рискуя своей жизнью, цепляются за движущиеся автобусы, трамваи и вагоны метро. Кроме того, своими действиями они создают опасные ситуации на дорогах.
На днях зафиксировали всплеск зацеперства в АО «Нижегородпассажиравтотранс». В Сети опубликовано видео, на котором ребята в балаклавах запрыгивают на бампер автобуса и цепляются за его крышу. Так они проехали несколько остановок.
Недавно школьники таким образом прокатились на трамваях № 6 и 7 в Сормове. Сотрудники Росгвардии задержали шестерых из них и привлекли их к ответственности.
А на станции «Канавинская» очевидцы сняли на видео подростка, который зацепился за выступ вагона и скрылся вместе с составом в тоннеле. Нарушителем оказался 13-летний подросток, его нашли полицейские и провели с ним профилактическую беседу, а на родителей составили протокол.
В мае в соцсетях появилось видео, на котором зацеперы едут на «Ласточке», следовавшей по маршруту Иваново — Нижний Новгород. Подростки залезли на поезд в Дзержинске, но один из них сразу упал, как только поезд начал движение. Второй же сумел доехать до Нижнего Новгорода. Ребят нашли, а их родителей привлекли к ответственности.
Зацепинг уже давно распространяется среди молодежи несмотря на то, что есть риск попасть под колеса транспорта или получить удар током. Так, в мае этого года 19-летний парень пытался проехать на крыше электрички, но его насмерть ударило током. Такая же участь настигла 16-летнего зацепера два года назад, когда он надеялся снять красивый ролик на крыше электрички. Разряд тока получил и 17-летний нижегородец в 2022 году, ему удалось выжить, но он получил ожоги половины тела, сообщает контент-партнер «РГ» «Pravda-nn.ru».
Что грозит подросткам за занятия зацеперством?
Центр развития транспортных систем сообщает, что попытка удержаться за внешние элементы транспортного средства во время движения может привести к падению, тяжелым травмам и гибели. О всех случаях зацепинга необходимо сообщать в правоохранительные органы. Нарушители могут получить не только административную ответственность, но и уголовную. По КоАП предусмотрен штраф в 500 рублей, по Уголовному кодексу — от 150 до 300 тысяч рублей. Также зацеперов могут лишить свободы на срок до двух лет или отправить на принудительные работы.
Если правонарушитель малолетний, то составляют протокол на родителей. По данным ГУ МВД Нижегородской области, если в 2025 году было два протокола, то в 2026-м — пять. Кроме того, в этом году на тему зацепинга сотрудники по делам несовершеннолетних провели 87 профилактических бесед.
Почему подростки выбирают такое развлечение?
Зацеперы рассказывают, что выбирают такое развлечение из-за стремления выделиться среди сверстников, всплеска адреналина и ощущения экстрима или возможности снять видео, которое наберет просмотры и лайки.
Однако запреты не снизят число зацеперов, отмечает нижегородский социолог Александр Прудник. У таких подростков понижен уровень страха и есть стремление к экстриму, так что они просто найдут другой способ получать те же эмоции.
Социолог отмечает, что такие ребята во взрослом возрасте идут в спасатели, испытатели и спецназ, где отработан способ использования их особенностей. Задача родителей направить стремление подростка к риску в мирное русло, например, в занятия экстремальными видами спорта.