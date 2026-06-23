На Ростов-на-Дону надвигается шторм с грозой и градом

До конца суток 23 июня в донской столице действует штормовое предупреждение, напомнил ростовчанам глава города Александр Скрябин.
Синоптики прогнозируют залповый дождь с градом в объёме 15−20 мм, ветер с порывами до 20−23 м/с. Коммунальщикам и экстренным службам поручили в случае необходимости оперативно устранять последствия разгула стихии.
«Прошу вас быть внимательными и острожными. Не паркуйте машины под деревьями и конструкциями», — предостерёг жителей города Александр Скрябин.
Добавим, что при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».