Чтобы не отсасывать: в Калининградской области могут разрешить заливать топливо на АЗС в небольшие канистры

Главе региона поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет отпуска топлива в канистры. По их словам, оно нужно для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится идти на всякие уловки или отсасывать топливо из бензобаков.