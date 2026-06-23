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Чтобы не отсасывать: в Калининградской области могут разрешить заливать топливо на АЗС в небольшие канистры

Губернатор обещал подумать над вопросом.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области могут разрешить отпуск бензина в небольшие канистры. Такое мнение высказал губернатор региона Алексей Беспрозванных на прямой линии «ВКонтакте» во вторник, 23 июня.

Главе региона поступили многочисленные обращения от жителей с жалобами на запрет отпуска топлива в канистры. По их словам, оно нужно для заправки газонокосилок, генераторов и моторных лодок. Людям приходится идти на всякие уловки или отсасывать топливо из бензобаков.

«Давайте подумаем, — ответил Алексей Беспрозванных. — Может быть, посмотрим, какие-то там небольшие канистры. Я подумаю».

Алексей Беспрозванных призвал не создавать ажиотаж вокруг ситуации с автомобильным топливом.