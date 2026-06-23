Администрация Бора: режим повышенной готовности нужен для ликвидации навалов мусора

Администрация городского округа город Бор разъяснила причины введения режима повышенной готовности для вывоза отходов, не относящихся к ТКО. В сообщении отмечено, что цель мер — оперативно привлечь дополнительные силы и технику для устранения навалов крупногабаритного мусора, которые образуются рядом с контейнерными площадками и в непредназначенных для этого местах. По данным администрации, основными источниками таких свалок становятся садоводы, а также транзитные автомобили, привозящие крупногабаритные грузы.