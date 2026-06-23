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Администрация Бора: режим повышенной готовности нужен для ликвидации навалов мусора

Основными источниками свалок становятся садоводы, а также транзитные автомобили, привозящие крупногабаритные грузы.

Источник: Время

Администрация городского округа город Бор разъяснила причины введения режима повышенной готовности для вывоза отходов, не относящихся к ТКО. В сообщении отмечено, что цель мер — оперативно привлечь дополнительные силы и технику для устранения навалов крупногабаритного мусора, которые образуются рядом с контейнерными площадками и в непредназначенных для этого местах. По данным администрации, основными источниками таких свалок становятся садоводы, а также транзитные автомобили, привозящие крупногабаритные грузы.

В округе подобная проблема возникает ежегодно, поэтому в 2026 году разработан план оперативной ликвидации навалов не ТКО. Режим повышенной готовности даёт возможность быстрее реагировать на спонтанные накопления мусора и оперативно выводить на уборку дополнительную технику и ресурсы.

Администрация также рекомендовала региональному оператору «Ситиматик — Нижний Новгород» усилить контроль за вывозом твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, чтобы снижать нагрузку на прилегающие территории и предотвращать образование новых навалов.

Ранее сообщалось, что 120 кубометров мусора собрали участники экосубботника в борских лесах.