Россиянка дважды за год стала лотерейным миллионером

Жительница Нижнего Новгорода с начала года дважды выиграла в лотерею в общей сложности 6 миллионов рублей, пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
Женщина по имении Юлия зимой выиграла в лотерею 5 миллионов рублей. Деньги она потратила на строительство загородного дома.
Теперь россиянке выпал еще один счастливый билет, его она купила на сдачу 40 рублей. В этот раз выигрыш составил еще миллион рублей.
На эти деньги нижегородка планирует обустроить купленный дом.
По словам победительницы, до этого она уже три раза выигрывала в лотерею по 100 тысяч рублей и еще несколько раз — по 10 тысяч рублей.