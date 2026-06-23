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Россиянка дважды за год стала лотерейным миллионером

Жительница Нижнего Новгорода с начала года дважды выиграла в лотерею в общей сложности 6 миллионов рублей, пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Жительница Нижнего Новгорода с начала года дважды выиграла в лотерею в общей сложности 6 миллионов рублей, пишет «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».

Женщина по имении Юлия зимой выиграла в лотерею 5 миллионов рублей. Деньги она потратила на строительство загородного дома.

Теперь россиянке выпал еще один счастливый билет, его она купила на сдачу 40 рублей. В этот раз выигрыш составил еще миллион рублей.

На эти деньги нижегородка планирует обустроить купленный дом.

По словам победительницы, до этого она уже три раза выигрывала в лотерею по 100 тысяч рублей и еще несколько раз — по 10 тысяч рублей.