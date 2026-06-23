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В Волгограде нашли небезопасные пассажирские и грузовые суда

Транспортная прокуратура оштрафовала 5 компаний за опасные перевозки пассажиров и грузов.

Источник: Комсомольская правда

Транспортная прокуратура в Волгограде привлекла к ответственности 5 компаний, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки по Волге. Суда, на которых они перевозили грузы и пассажиров, были неисправными, или организации имели проблемы с лицензиями. Как сообщили в ведомстве, прокуроры вынесли представления руководству.

— В отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, — прокомментировали в транспортной прокуратуре. Организации наказаны за несоблюдение технических регламентов, за предпринимательскую деятельность без лицензии. Прокуроры обещают проследить за устранением нарушений перевозчиками.