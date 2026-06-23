В Волгограде нашли небезопасные пассажирские и грузовые суда

Транспортная прокуратура в Волгограде привлекла к ответственности 5 компаний, осуществляющих грузовые и пассажирские перевозки по Волге. Суда, на которых они перевозили грузы и пассажиров, были неисправными, или организации имели проблемы с лицензиями. Как сообщили в ведомстве, прокуроры вынесли представления руководству.