В Калининграде пенсионерка решила подзаработать на фиктивной регистрации мигрантов

В Калининграде полицейские нашли «резиновую» квартиру, ее хозяйка фиктивно прописала у себя 42 иностранца-мигранта. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.
Фигурантке уголовного дела 74 года, за свои услуги она исправно получала денежное вознаграждение от приезжих.
На деле, как оказалось, иностранные граждане в ее квартире никогда не жили и жить не собирались.
Даме грозит до пяти лет лишения свободы.
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