Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде пенсионерка решила подзаработать на фиктивной регистрации мигрантов

Женщина успела прописать в своей квартира 42 иностранца.

В Калининграде полицейские нашли «резиновую» квартиру, ее хозяйка фиктивно прописала у себя 42 иностранца-мигранта. Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Фигурантке уголовного дела 74 года, за свои услуги она исправно получала денежное вознаграждение от приезжих.

На деле, как оказалось, иностранные граждане в ее квартире никогда не жили и жить не собирались.

Даме грозит до пяти лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше