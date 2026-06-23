Двое детей и взаимное доверие: Россияне раскрыли формулу идеальной семьи

По мнению респондентов, финансовая модель семьи может быть самой разной. Так, 28,2% считают, что у семьи должен быть общий бюджет. Чуть меньшее количество (27,1%) думают, что супругам следует складываться только на основные расходы, а в остальном иметь свои личные деньги. 23,9% являются сторонниками финансовой модели, когда основную часть расходов берет на себя мужчина. Намного менее популярны варианты, когда один партнер полностью обеспечивает семью, а второй занимается исключительно домом и детьми (7,5%); оба партнера вносят примерно равный вклад (5,9%); муж и жена распределяют расходы пропорционально доходу, например 70/30 или 60/40 (5%). Семья, где женщина берет на себя основную часть расходов, представляется максимально далекой от идеала — этот вариант выбрали только 0,5% опрошенных.