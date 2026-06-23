Двое детей и взаимное доверие: Россияне раскрыли формулу идеальной семьи

Муж и жена воспитывают двух и более детей, договариваются о разделении обязанностей и ведут общий бюджет — так представляют себе идеальную семью современные женщины. Такие результаты показал опрос, проведенный проектом Леди Mail совместно с НЦ «Россия» в преддверии III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца».
Опрос проходил с 3 по 8 июня, в нем приняли участие 1712 женщины из России. Основной возраст участниц: 35−54 года (63%), семейное положение — замужем (58%).
Для абсолютного большинства опрошенных семья немыслима без детей. 58% считают идеальной семью, в которой муж и жена воспитывают двоих детей, а еще 23% уверены, что детей в семье должно быть трое или больше. Только 11% признают идеальной семью с одним ребенком, а доля женщин, высказавшихся за семью без детей, крайне низка — меньше 4%.
В ходе опроса россиянки выбрали главные составляющие семейного счастья. На первом месте оказались любовь и взаимопонимание (16,5%). Почти так же важно доверие (15,5%). На третьем месте — материальное благополучие (15,2%). Кроме того, в топ-5 важнейших составляющих семьи вошли забота (14,6%) и ответственное отношение к детям (12,8%).
Распределение обязанностей в семье — тема, которая показала заметное единодушие среди участниц опроса. Больше 65% опрошенных считают, что хороший брак — это когда каждый делает то, что лучше умеет, главное — договориться о зонах ответственности. Почти 20% уверены, что обязанности в семье должны разделяться поровну. 8,2% придерживаются мнения, что основную часть бытовых задач по возможности лучше передавать помощникам или сервисам. 5,4% высказались за то, что женщина должна отвечать за большую часть быта. И только 0,8% думают, что в идеальной семье ответственность за домашнее хозяйство берет на себя мужчина.
По мнению респондентов, финансовая модель семьи может быть самой разной. Так, 28,2% считают, что у семьи должен быть общий бюджет. Чуть меньшее количество (27,1%) думают, что супругам следует складываться только на основные расходы, а в остальном иметь свои личные деньги. 23,9% являются сторонниками финансовой модели, когда основную часть расходов берет на себя мужчина. Намного менее популярны варианты, когда один партнер полностью обеспечивает семью, а второй занимается исключительно домом и детьми (7,5%); оба партнера вносят примерно равный вклад (5,9%); муж и жена распределяют расходы пропорционально доходу, например 70/30 или 60/40 (5%). Семья, где женщина берет на себя основную часть расходов, представляется максимально далекой от идеала — этот вариант выбрали только 0,5% опрошенных.
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия».
Для подавляющего большинства женщин семья — это не только общий быт и дети, но и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Так считают более 82% опрошенных россиянок. Очевидно, что в представлении женщин семья — довольно широкое понятие. Оно объединяет не только мам, пап и детей, но и бабушек, дедушек и других родственников.
Наиболее близкими к идеальным известными российскими семьями участницы опроса сочли союзы Сергея и Татьяны Михалковых, Валерии и Иосифа Пригожина, Александра и Анастасиии Овечкиных, Романа Костомарова и Оксаны Домниной, Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, Влада Топалова и Регины Тодоренко. Кроме того, для многих россиянок пример родительской семьи часто становится тем фундаментом, на котором выстраивается их представление об идеальной семье. Участницы опроса также нередко называли свою собственную семью лучшим из возможных союзов. Таким образом, российские женщины ценят умение много лет идти по жизни рука об руку, сохранять верность друг другу и избегать публичных скандалов.
Семья для россиянок остается важнейшей ценностью, хотя это понятие трансформируется в духе времени: всё большее значение приобретают умение сотрудничать и договариваться, вносить равный вклад в семейный быт и эмоциональный комфорт между супругами. Также опрос показал, что женщины рассматривают семью как способ реализовать себя в материнстве.
Вопросы семейной психологии, воспитания детей и гармонии отношений станут важной частью просветительской программы III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с участием экспертов. Мероприятие пройдет 8−9 июля в Национальном центре «Россия». 8 июля состоится торжественная церемония бракосочетания более чем 100 пар со всей России. 9 июля программу продолжит тематическая просветительская программа, к которой смогут присоединиться все желающие.
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия».
Завершится фестиваль музыкально-хореографической притчей — «Хоровод. Свадьба», в которой примут участие молодожены, их гости и другие участники мероприятия. Круговой танец, где нет главных и важен каждый, можно назвать культурным символом России. Он станет знаком единства, взаимопонимания и поддержки, ведь чтобы хоровод получился, нужно обязательно протянуть друг другу руки.
В этом году география фестиваля расширяется — наряду с Москвой праздничные бракосочетания пройдут в филиалах Национального центра «Россия» в Приморском и Красноярском краях, Ханты-Мансийском округе — Югре.