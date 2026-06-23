Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Затратный минимализм»: в Калининграде ищут подрядчика, который перестроит «страшную» котельную на Энгельса

Объект должен обеспечивать горожан теплом и горячей водой без перебоев.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде вместо «страшной» кирпичной угольной котельной на улице Энгельса построят новую — блочно-модульную и на газу. Об этом городская администрация пишет в своём телеграм-канале во вторник, 23 июня.

Здание находится возле дома № 51А. Вместе с ним планируют заменить и забор. «Калининградтеплосеть» ищет подрядчика: за работы готовы заплатить почти 50 млн рублей, выполнить контракт нужно за полгода.

В администрации отметили, что архитектурные решения будут выполнены в стиле «затратного минимализма». Главное требование к новой котельной — бесперебойно обеспечивать жителей теплом и горячей водой, а заодно снизить вредные выбросы.

Роспотребнадзор выявил загрязнение воздуха рядом с котельной на улице Тюленина. На «коптилку» жаловались и местные жители.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше