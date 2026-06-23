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В тувинском городе Чадане отремонтируют центр развития культуры

Там уже установили окна, межкомнатные и наружные двери.

Центр развития культуры отремонтируют в городе Чадане Республики Тыва, сообщили в администрации Дзун-Хемчикского кожууна. Работы идут при поддержке национального проекта «Семья».

Специалисты уже установили 13 пластиковых окон, заменили восемь межкомнатных дверей и три наружные металлические двери. Кроме того, продолжаются монтажные работы в танцевальном зале, гримерке, рабочих кабинетах, коридоре и фойе. В этих помещениях стены и потолки уже выровнены с помощью гипсокартона.

Сейчас специалисты обрабатывают швы на гипсокартонных конструкциях и наносят финишную шпатлевку на стены и потолки. Это позволит подготовить поверхности к дальнейшей отделке. Параллельно проводится частичная замена электропроводки. Завершить работы планируется до 30 августа 2026 года.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.