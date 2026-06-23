В тувинском городе Чадане отремонтируют центр развития культуры

Специалисты уже установили 13 пластиковых окон, заменили восемь межкомнатных дверей и три наружные металлические двери. Кроме того, продолжаются монтажные работы в танцевальном зале, гримерке, рабочих кабинетах, коридоре и фойе. В этих помещениях стены и потолки уже выровнены с помощью гипсокартона.