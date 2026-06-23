СМИ сообщили о задержании главы департамента экономики Ростова Дениса Полюбина

По их данным, задержание прошло на территории Ставропольского края. Предполагается, что расследование связано с деятельностью чиновника на предыдущих должностях в органах власти региона. Как утверждают исчтоники СМИ в правоохранительных органах, речь может идти о хищении около 60 млн руб., выделенных в качестве мер государственной поддержки предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности. Проверяются обстоятельства предоставления бюджетных средств организациям, которые позиционировались как инновационные производства.